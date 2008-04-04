В НУ-НС успокаивают Россию: Украина не собирается воевать

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Павел ЖЕБРИВСКИЙ считает, что членство Украины в НАТО будет способствовать ее самоидентификации как европейского государства.

Об этом депутат заявил, комментируя результаты саммита НАТО в Бухаресте.

П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что система коллективной безопасности, к которой стремится Украина, является механизмом обеспечения ее независимости и самоидентичности как европейского государства.

«Следует понимать, что мы не собираемся воевать против кого-то, мы отстаиваем исключительно свои собственные интересы. А поэтому определяющей, в том числе и для всего украинского политикума, должна быть защита собственно украинских интересов”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

По его словам, вчерашнее решение, принятое на саммите в Бухаресте, является чрезвычайно важным. «То, что вчера все страны-члены НАТО дали положительный сигнал по поводу того, что они поддерживают Украину в ее евроатлантических стремлениях, безусловно, является для нашей страны большим успехом», – сказал народный депутат. Он убежден, что несмотря на определенную критику этого решения со стороны политических оппонентов и России, такое четкое и понятное заявление всех 26 стран-членов НАТО является определяющими для Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на саммите в Бухаресте члены НАТО перенесли окончательное принятие решения о присоединении Украины и Грузии к Плану действий относительно членства на декабрь 2008 года.

Вместе с тем в резолюции саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует Украину и Грузию в их стремлении интегрироваться в евроатлантическое содружество. "Сегодня мы пришли к выводу, что эти страны станут членами НАТО. Обе нации внесли значительный вклад в деятельность Альянса... На сегодня мы дали четко понять, что мы поддерживаем эти страны в подаче заявки для участия в ПДЧ", - подчеркивается в резолюции.