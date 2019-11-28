В Житомире представили нового руководителя областной прокуратуры

До назначения он работал первым заместителем прокурора Житомирской области.

Сегодня заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак представил в Житомире коллективу прокуратуры Житомирской области нового руководителя - Олега Василива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Мы должны восстановить доверие людей к институту прокуратуры, где закон и справедливость должны быть основой нашей работы. Эти изменения - ко времени, и этого от нас ждет общество", - сказал Трепак.

Он также добавил, что "все должны работать на конкретный результат".

В свою очередь, Василив отметил, что намерен продолжать работать над укреплением авторитета прокуратуры.

Василив родился 17 апреля 1984 года в городе Моршин Львовской области.

Высшее образование получил в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, в 2008 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины. В органах прокуратуры - с 2006 года.

До этого назначения работал первым заместителем прокурора Житомирской области.

Как сообщал УНИАН 3 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Житомирской области Любомира Вийтовича.