В Житомире представили нового руководителя областной прокуратуры
Сегодня заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак представил в Житомире коллективу прокуратуры Житомирской области нового руководителя - Олега Василива.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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"Мы должны восстановить доверие людей к институту прокуратуры, где закон и справедливость должны быть основой нашей работы. Эти изменения - ко времени, и этого от нас ждет общество", - сказал Трепак.
Он также добавил, что "все должны работать на конкретный результат".
В свою очередь, Василив отметил, что намерен продолжать работать над укреплением авторитета прокуратуры.
Василив родился 17 апреля 1984 года в городе Моршин Львовской области.
Высшее образование получил в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, в 2008 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины. В органах прокуратуры - с 2006 года.
До этого назначения работал первым заместителем прокурора Житомирской области.
Как сообщал УНИАН 3 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Житомирской области Любомира Вийтовича.