Депутат "Голоса" обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз

Она требует возбудить уголовное дело за фразу «я им бошки отобью», сказанную экс-советником Скалецкой на вчерашнем заседании Комитета ВР по вопросам здравоохранения, где обсуждался законопроект №2089 о снижении цен на лекарства в Украине.

Народный депутат Украины из фракции «Голос» Александра Устинова обратилась в Генеральную прокуратуру из-за угроз бывшего советника министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Александра Чумака.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеДрака в Борисполе с Герусом: Ляшко отказались брать под стражу

Она требует возбудить уголовное дело за фразу «я им бошки отобью», сказанную Чумаком 27 ноября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где обсуждался законопроект №2089 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доступности лекарственных средств для граждан». Его авторами являются Устинова и ее коллега по фракции Ольга Стефанишина.

«Сегодня подала заявление в Генеральную прокуратуру относительно угроз причинения вреда мне в связи с моей депутатской деятельностью. Фармацевтическая мафия готова «бошки отбивать» депутатам, только чтобы не допустить снижения цен на лекарства в Украине. Очень надеюсь, что эти люди больше никогда не переступят порог Верховной Рады, а правоохранительные органы дадут объективную правовую оценку действиям этих лиц!», - написала она.

Также Устинова добавила фото своего заявления в ГПУ.

Она считает, что эта угроза была вызвана тем, что Чумак таким образом пытался запугать законодателей, поскольку он лоббирует интересы «фармацевтической мафии».

Как известно, Чумак был советником Скалецкой с момента назначения Кабмином. Позже Скалецкая решила уволить всех своих советников, поскольку, как она заметила, «не подозревала, что в обществе будут воспринимать каждого ее советника как еще одного министра».