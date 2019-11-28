Драка в Борисполе с Герусом: Ляшко отказались брать под стражу

Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила взять его под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Киевский апелляционный суд оставил бывшего народного депутата Украины Олега Ляшко на поруках народных депутатов Виктории Сюмар (фракция «Европейская солидарность») и Михаила Волынца (ВО «Батькивщина»).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня приняла коллегия судей, которая рассматривала апелляционную жалобу прокуроров на решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

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Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, оставив в силе решение предыдущей инстанции от 19 ноября, которым к Ляшко была применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила взять его под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Ляшко было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Ожидалось, что в тот же день суд будет выбирать ему меру пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между Ляшко и членом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» 6 ноября.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства.

В то же время прокуратура просила взять его под стражу сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога.