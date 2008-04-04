Балога насел на Тимошенко за Медведчука

Президент Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости принятия Кабинетом Министров адекватного решения относительно пребывания на правительственных должностях представителей команды Виктора МЕДВЕДЧУКА, поскольку ответственность за безукоризненность демократической власти лежит именно на главе государства.

Об этом заявил руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По мнению В.БАЛОГИ, реакция премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на письмо Президента В.ЮЩЕНКО о пребывании на правительственных должностях представителей команды В.МЕДВЕДЧУКА свидетельствует о ее тесных связях с этим деятелем, известным своей последовательной борьбой с "помаранчевыми" силами.

"Глава государства обратил внимание премьера на то, что низкие профессиональные умения и одиозная репутация лиц из еще незабытого прошлого не позволяют им ни из каких соображений занимать ответственные должности в министерствах нынешнего правительства, которое сформировала демократическая коалиция. Однако госпожа ТИМОШЕНКО думает по-другому, признавая возможным вводить в свою орбиту тех, кто еще недавно упорно уничтожал демократическое движение в нашей стране и проявлял свой профессионализм именно в этом деле", - отметил В.БАЛОГА. Следовательно, считает он, "кадровые вкусы Ю.ТИМОШЕНКО, которые базируются на искренней симпатии к В.МЕДВЕДЧУКУ, глубоко противоречат идеалам Майдана". "Это стало совершившимся фактом", - отметил В.БАЛОГА.

Он обратил внимание, что в правительственной команде, "которую на все стороны любит восхвалять премьер-министр, есть люди, которые после победы Помаранчевой революции публично объявили о категорической невозможности работы в органах власти и переходе в оппозицию".

"Это обстоятельство опять во весь рост ставит вопрос, при власти ли сегодня БЮТ и персонально Ю.ТИМОШЕНКО. Если же она взяла к себе тех, кто отрекся от своих убеждений, то напомню ей популярный тезис о том, что отказ от своих слов всегда плохо пахнет", - сказал руководитель президентского Секретариата.

По мнению В.БАЛОГИ, слова руководителя правительства о том, что она подбирает команду, способную дать результат, "звучат как издевательство над теми, кто почувствовал на себе сокрушительную силу репрессивного катка Администрации В.МЕДВЕДЧУКА".

"Конечно, право премьера считать результатом массовые фальсификации, провокации и уничтожения СМИ и читать о них в резюме как о высоких достижениях. Однако такие умения не нужны демократическим силам. Возможно, лишь БЮТ может взять в свои ряды соратников В.МЕДВЕДЧУКА, известных своей рьяностью в утверждении и популяризации авторитаризма. Судя по всему, они всячески доказывают свою нужность недавним оппонентам. Первые наглядные результаты политтехнологического сотрудничества "бело-сердечных" с СДПУ(о) уже есть: вспомните недавнее судебное решение о запрещении размещать на носителях внешней рекламы какие-либо формы критики правительства. Сразу чувствуется фирменный стиль В.МЕДВЕДЧУКА", считает В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата отметил, что кадровая политика премьер-министра не согласовывалась со всей коалицией, в которой есть два равных партнера, - БЮТ и блок "Наша Украина - Народная самооборона". В этой связи он допустил, что Ю.ТИМОШЕНКО, говоря о необходимости сохранения единства демократической коалиции, в действительности лишь прикрывает этим лозунгом собственные политические интересы. По убеждению В.БАЛОГИ, блоку НУ-НС нужно выразить свое отношение к кадровым решениям лидера политической силы-партнера по коалиции, иначе избиратели будут считать, что "Наша Украина - Народная самооборона" не против пребывания на должностях во власти "гостей из прошлого".

В.БАЛОГА также подчеркнул, что премьер-министр должна реагировать на письмо Президента не словесными выпадами, а действиями. "Глава государства - это не та фигура, к которой можно применять лексические обороты и стилистику ссоры. К тому же, Ю.ТИМОШЕНКО никем не подарено право на исключительную, окончательную истину, хотя ее риторика безапелляционности наталкивает на мысль, что такое право она предоставила сама себе", - отметил глава Секретариата.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО выразил надежду на принятие Кабмином ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях.

В частности, речь шла о первом заместителе министра регионального развития и строительства Украины Алексее ИЩЕНКО (бывшем заместителе Виктора МЕДВЕДЧУКА в Администрации Президента Леонида КУЧМЫ), заместителе председателя Государственной таможенной службы Тарасе КОЗАКЕ, первом заместителе председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Александре ПАРШИНЕ, руководителе Госкомархива Ольге ГИНЗБУРГ (представительница КПУ), а также советнике премьер-министра Украины Александре ЗАДОРОЖНОМ.

В ответ на это Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей. В то же время руководитель правительства отметила, что ради сохранения демократической коалиции “уже многие месяцы не слышат никаких упреков, которые идут в сторону правительства, ни от Президента, ни от его Секретариата”. “Я и дальше хочу придерживаться этой традиции”, - добавила она.