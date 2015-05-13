Рабочая группа по расследованию коррупции в правительстве отчитается 15 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны парламента заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

Гройсман отметил, что на Согласительном совете было принято решение, что рабочая группа отчитается в эту пятницу.

Также он добавил, что ранее было принято решение об отчете рабочей группы 7 мая, но по объективным причинам (в этот день не проходило пленарное заседание — УНИАН) отчет провести было невозможно.

Читайте такжеРабочая группа по расследованию злоупотреблений в правительстве жалуется на саботаж со стороны чиновниковКак сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада создала рабочую группу на базе комитетов по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности с проверки обнародованных в СМИ фактов возможных злоупотреблений в государственном секторе экономики, согласно данным Госфининспекции, а также на государственных предприятиях.

Рабочая группа должна до 7 мая подать на рассмотрение парламента свои выводы и предложения по результатам проверки в отношении этих нарушений в письменном отчете.

Как заявил 7 мая секретарь рабочей группы, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Дмитрий Добродомов, группа приняла решение, что ее руководителем будет внефракционный депутат Борислав Береза вместо Олега Осуховского .