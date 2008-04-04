Коалиция требует Тимошенко к ответу за «видных медведчуковцев»

Народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) назвал неадекватным ответ премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на письмо Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о пребывании в правительственной команде людей, приближенных к члену СДПУ(О) Виктору МЕДВЕДЧУКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на пресс-конференции.

По его словам, «едва ли не впервые В.ЮЩЕНКО поставил перед Ю.ТИМОШЕНКО вопрос по сути». Он отметил, что раньше были «мелочные нападки», «не красящие коалицию». Он считает, что В.ЮЩЕНКО поставил Ю.ТИМОШЕНКО достаточно серьезный вопрос, почему «три реальных столба, с чьей помощью В.МЕДВЕДЧУК вел ту политику, которая вывела людей на Майдан», были введены в состав нового правительства. Он отметил, что речь идет о заместителе председателя Государственной таможенной службы Тарасе КОЗАКЕ, советнике премьера Александре ЗАДОРОЖНОМ, заместителе министра Алексее ИЩЕНКО.

Т.СТЕЦЬКИВ прибавил, что этот вопрос Ю.ТИМОШЕНКО будут ставить также представители коалиции, в частности блока НУ-НС.

По его словам, «просто так отмахнуться» от него премьер-министр Украины не сможет. Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что данные назначения не обсуждались в рамках коалиции.

Он отметил, что общество должно знать, почему такие назначения состоялись. По его словам, «ходят сплетни, которые, возможно, навязываются нашими оппонентами, что В.МЕДВЕДЧУК возвращается в политику через некоторые политические силы, являющиеся участниками коалиции».

По его словам, если это не отвечает действительности, то «это нужно отбить, потому что это вредит всем нам, не только БЮТ, а всей демократической коалиции». Он отметил, что именно В.МЕДВЕДЧУК был «архитектором 2004 года», в частности проработки возможности третьего срока Л.КУЧМЫ, деления Украины на восток и запад.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что ни о каких политических преследованиях не идет речь, а просто ставится Ю.ТИМОШЕНКО вопрос, «почему она берет прежних видных медведчуковцев».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО выразил надежду на принятие Кабинетом Министров ответственного решения о последующем пребывании ряда лиц на правительственных должностях.

В частности, говорилось о первом заместителе министра регионального развития и строительства Украины А.ИЩЕНКО (бывшего заместителя Виктора МЕДВЕДЧУКА в Администрации Президента Леонида КУЧМЫ), заместителя председателя Государственной таможенной службы Т.КОЗАКА, первого заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Александра ПАРШИНА, руководителя Госкомархива Ольгу ГИНЗБУРГ (представительницу КПУ), а также советника премьер-министра Украины О.ЗАДОРОЖНОГО.

В ответ на это Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей. В то же время глава правительства отметила, что ради сохранения демократической коалиции “уже много месяцев не слышит никаких упреков, идущих в сторону правительства, ни от Президента, ни от его Секретариата”. “Я и далее хочу придерживаться этой традиции”, - добавила она.