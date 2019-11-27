Садовый просит не избирать ему меру пресечения: надо кормить детей и родителей

Мэр Львова утверждает, что у него нет 50 миллионов гривень для внесения залога.

Городской голова Львова Андрей Садовый просит суд не избирать ему меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который рассматривает ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

Читайте такжеСуд избирает меру пресечения мэру Львова Садовому (фото, трансляция)На вопрос судьи ВАКС Сергея Мойсака, какую сумму в качестве меры пресечения он в состоянии внести, Садовый ответил, что солидарен со своими адвокатами в том, что не надо выбирать ему меру пресечения, ведь он «не совершал никакого преступления».

Относительно своего материального положения, он сказал, что не является таким богатым, как об этом говорят прокуроры: «У нас есть дом во Львове и под ним 10 соток (земли). Это и есть земельный участок, о котором говорит прокуратура. Там называлась какая-то квартира, но эту квартиру мы продали в 2012 году, чтобы купить дом. Да, у нас есть два автомобиля – Skoda и десятилетний бус Mercedes-Benz, в котором мы возим детей. Все мои доходы в декларации. У меня нет каких-то личных сбережений. Да, у меня есть зарплата, у Катерины (жены – УНИАН) есть доход. Но это надо кормить детей, родителей».

На это судья заметил, что у Садового есть «множество друзей», которые согласились взять его на поруки, и поинтересовался, готов ли он принять такую меру пресечения.

Садовый ответил, что настаивает на том, чтобы ему не избирали меру пресечения, и что не хочет создавать каких-либо неудобств своим друзьям и знакомым.

В свою очередь адвокаты Садового заявили в суде, что следствие не предоставило суду доказательства, в чем заключается коррупционность действий их подзащитного. В частности, нет доказательств, что от продажи земельного участка (незаконного отчуждения земель бывшего колхоза в пригороде Львова – УНИАН) Садовый получил какую-то выгоду. Сам мэр утверждает, что земля была продана по цене, которая является такой же, как в соседних странах Европы, а средства от продажи пополнили бюджет Львова.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября представители САП вручили подозрение Садовому в злоупотреблении властью в деле строительства индустриального парка и незаконном отчуждении земель бывшего колхоза и причинении ущерба государственному бюджету в 93 миллиона гривень.

По словам Садового, «в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора – компанию CTP. От этой компании за землю город получил 54 миллиона гривень. Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк».

Садовый утверждает, что начиная с 2015 года идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры: «С того времени прокуроры ездят, исследуют, а земля стоит».

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что во Львове планируется построить индустриальный парк площадью почти 25 га. Управляющая компания – дочерняя компания нидерландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 миллионов евро и построить в несколько этапов в общей сложности 100 тыс. кв. м производственных помещений. Это более 3 тысяч новых рабочих мест.

Ранее сегодня, 27 ноября, САП попросила суд избрать Садовому меру пресечения в виде залога в 50 миллионов гривень.

Садовому инкриминируют ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – превышение власти и служебных полномочий.