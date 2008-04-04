Коломойский: да, я - фанат Ющенко

Украинский миллиардер Игорь Коломойский к оценке своего состояния относится виртуально и считает, что его активы вырасли в цене благодаря Президенту Украины Виктору Ющенко. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде": "Сколько бы все это стоило в 1999 году, и сколько стоило во время Оранжевой революции? Я к оценке состояния отношусь виртуально. Сколько бы там не было написано, я две котлеты не съем, съем одну, две бутылки вина не выпью, выпью одну. С возрастом человек меньше потребляет, становится более скромным".

На утверждение корреспондента о том, что активы Коломойского заметно выросли в цене после Майдана, бизнесмен ответил: "Правильно. Кстати, чья это заслуга? Я считаю, Виктора Ющенко".

" Вы – фанат Ющенко?", - последовал вопрос. "Д а, я – фанат Ющенко. Потому что он очень бережно и нежно относится к экономике, не касается ее руками. Он относится к ней как к саморегулирующемуся организму", - ответил Игорь Коломойский.