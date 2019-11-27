В Украине появилась уполномоченная по защите государственного языка

Ее кандидатуру предложили в Министерстве культуры, молодежи и спорта.

Кабинет министров Украины назначил Татьяну Монахову уполномоченной по защите государственного языка.

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Об этом народный депутат от партии ЕС Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

"Уполномоченной по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну", - написал он.

Монахова закончила Николаевский государственный педагогический университет имени Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстосоздания в украинском языке" в Одесском национальном университете имени Мечникова.

Монахова - заведующая кафедры журналистики Черноморского национального университета им. П. Могилы.

Как сообщалось, задачами такого уполномоченного являются: защита украинского языка как государственного; защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг в сферах общественной жизни на всей территории Украины и устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

Уполномоченный обеспечивает мониторинг исполнения законодательства о государственном языке и государственных целевых программ; рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов власти относительно соблюдения требований законодательства о государственном языке; направляет в ряд органов представление о проведении служебных расследований и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о государственном языке; составляет протоколы и применяет взыскания и тому подобное.