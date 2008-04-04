Стецькив говорит, что у коалиции есть три кандидата

Сегодня демократические силы должны определиться относительно совместных действий во время выборов в Киевский городской совет, а, следовательно, и относительно кандидатуры на должность мэра.

Об этом заявил на пресс-конференции народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

По его словам, на сегодня есть три претендента – Виталий КЛИЧКО, Юрий ЛУЦЕНКО, (который еще не принял решения) и кандидат от БЮТ (фамилию которого мы еще вчера знали, а сегодня его, кажется, уже нет).

На уточнение журналистов, почему он отвергает возможность баллотирования Александра ТУРЧИНОВА от БЮТ, Т.СТЕЦЬКИВ ответил: «если БЮТ реалисты, то они не будут настаивать на этой кандидатуре».

Он подчеркнул, что сегодня до конца дня необходимо определиться демократическим силам в части блокирования относительно единого списка во время выборов в Киевский городской совет. Он отметил, что это необходимо, если речь идет о едином кандидате на должность мэра Киева от демократических сил.

Отвечая на вопрос, как он оценивает самовыдвижение Николая КАТЕРИНЧУКА на должность мэра Киева, Т.СТЕЦЬКИВ сказал: «Как его персональную амбицию».

Он подчеркнул, что реальных шансов выиграть у Н.КАТЕРИНЧУКА нет, но он будет забирать голоса от В.КЛИЧКО.

Относительно возможности самовыдвижения Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что «к выдвижению А.ОМЕЛЬЧЕНКО и к его походам на Киев мы относимся немного по-другому». По его словам, «это вопрос с другой оперы». Он также добавил, что А.ОМЕЛЬЧЕНКО не воспринимается как представитель демократических сил и на выборах он будет забирать голоса от Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.