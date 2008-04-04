Сюзанну Станик увезла скорая помощь

Сюзанна Станик, которую вчера своим указом Президент Украины освободил от должности судьи Конституционного Суда была госпитализирована.

Как сообщил "Коммерсанту-Украина" судья КС в отставке Валерий Пшеничный, после того как госпожа Станик узнала о подписании Виктором Ющенко указа о ее отставке, ей стало плохо. "Сюзанну Романовну увезла скорая помощь прямо из здания Конституционного суда, и сегодня, я думаю, с ней не удастся поговорить",– рассказал Пшеничный.

Между подписанием двух указов президента о возобновлении Сюзанны Станик в должности судьи КС и о ее увольнении прошло меньше суток, отмечает издание. Первый указ под названием "Вопрос С. Станик" был опубликован на официальном сайте главы государства в среду вечером. "В связи с постановлением коллегии судей Судебной палаты по административным делам Верховного суда от 25 марта 2008 года постановляю: восстановить Станик Сюзанну Романовну в должности судьи Конституционного суда",– говорится в документе. Второй указ был обнародован вчера утром: "В связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи Конституционного суда постановляю: отменить указ президента от 25 марта 2004 года `О назначении С. Станик судьей Конституционного суда`".

Руководитель службы секретариата президента по представлению в судах интересов главы государства Руслан Кирилюк объяснил СМИ, что "Виктор Ющенко отменил указ о назначении Сюзанны Станик от 2004 года, поскольку она не принесла присягу судьи Конституционного суда". Обосновывая это утверждение, господин Кирилюк напомнил, что, согласно действующему законодательству, судьи КС приносят присягу на заседании Верховной рады в присутствии президента, премьер-министра и председателя Верховного суда. "В соответствии с протоколом пленарного заседания Верховной рады от 22 апреля 2004 года тогдашний президент Леонид Кучма не принимал в нем участия,– сказал Руслан Кирилюк.– Это означает нарушение процедуры принятия присяги. Таким образом, госпожа Станик не принесла присягу судьи Конституционного суда и не вступила в должность".

Политические противники Виктора Ющенко полагают, что "в последнем указе президента отсутствует правовое обоснование". "Был Кучма в зале, не было Кучмы в зале – Станик длительное время работала заместителем председателя Конституционного суда, принимала решения, получала зарплату. Кроме того, факт ее увольнения за нарушение присяги судьи КС в 2007 году свидетельствует, что на тот момент президент признавал вступление ее в должность,– заявила народный депутат Елена Лукаш (Партия регионов).– В данном случае у меня есть все основания считать, что наш президент не имеет права исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, поскольку в одной голове не может быть такого плюрализма мнений".

Соратники главы государства считают, что, уволив госпожу Станик, он создал опасный прецедент. "Формально у президента было основание подписать указ в отношении госпожи Станик, но тем самым он подставил под удар других судей КС, которые были приведены к присяге при подобных обстоятельствах",– сказал народный депутат Тарас Стецькив ("Наша Украина–Народная самооборона").