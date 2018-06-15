Газманов Добкину не помог: «драйва нет» (фоторепортаж)

Началось с пробок в центре города. Сначала была перекрыта площадь Конституции, где начиналось собрание, площадь Свободы - здесь длилась подготовка к митингу-концерту, а затем и Сумская – ею шли колонны, а также прилегающие улицы и переулки. В таких случаях без матерных слов никак – водители дали ход эмоциям.

Подвоз автобусами, проверки школьников по спискам, короткая репетиция Олега Газманова перед началом митинга и выступления.

Народный депутат Инна Богословская выразила надежду, что в Украине вскоре изменится власть, которая не допустит вступления страны к НАТО. Она убеждена, что на время повторного рассмотрения «украинского вопроса» на саммите НАТО в конце 2008 г. как в США, так и в Украине к власти придут более «умные люди», которые радикально изменят ситуацию. «Страной будет руководить действительно патриотическая сила», - сказала она, говоря об Украине. Нардеп отметила, что «митинги против вступления Украины в НАТО, которые проходят в наибольших городах Украины, стали первым шагом к победе над самой идеей вступления в НАТО».

Председатель Харьковского облсовета и руководитель областной организации Партии регионов Василий Салыгин обвинил правительство Украины, а также Харьковскую облгосадминистрацию в том, что они, как считает лидер местных регионалов, осуществляют «антинародную политику». Он сказал, что в Европе и за океаном должны знать, что Украина не готова присоединиться в НАТО, а присоединение вопреки воле народа, по его мнению, будет означать начало новой «холодной войны между Востоком и Западом».

Выступая на митинге, Салыгин сказал, что присоединение Украины к НАТО создаст конфронтацию между Украиной и Россией, что, по его мнению, приведет к «возникновению опасного источника нестабильности на континенте», и Европейский Союз должен подготовиться к появлению еще одного потенциального регионального конфликта».

А затем был концерт, песни, пиво, вечерние фото на память, подарки и все такое.