В ВР зарегистрирован законопроект о ратификации протокола ВТО

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект Президента Украины о “О ратификации протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию” (№0041).

Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ зарегистрирован 2 апреля.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заявил, что в Секретариате не сомневаются в успешной ратификации Верховной Радой протокола о вступлении Украины в ВТО.

Напомним, 5 февраля в Женеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО. Данный документ должен быть ратифицирован до 4 июля 2008 года, однако в случае необходимости этот срок может быть продлен по решению Генерального совета ВТО.