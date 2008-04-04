Ющенко: Украину ”исключительно устраивает” резолюция саммита НАТО

Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украину "исключительно устраивает" резолюция саммита НАТО от 3 апреля относительно перспектив членства нашей страны в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с генеральным секретарем НАТО Яапом где Хооп СХЕФФЕРОМ пресс-конференции в Бухаресте.

"Мы разделяем дух и букву этого решения", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. По его словам, Украина получила четкий сигнал о перспективах членства в НАТО при том, что ни одна страна Альянса не выступила против этого. «Не было ни одной страны, которая не отнеслась бы положительно к украинской заявке о ПДЧ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что хорошо понимает все нюансы дискуссии, проходившей на саммите.

«Украина - это не продукт холодной войны, Украина является независимым суверенным государством, и как суверенное государство у нее есть полное право формировать собственную политику» безопасности, - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что основы политики безопасности Украины совпадают с политикой безопасности и обороны Альянса.

В.ЮЩЕНКО лично поблагодарил Я.СХЕФФЕРА за его работу.

В свою очередь Генсек НАТО добавил, что Украина и Альянс начнут интенсивное сотрудничество на высоком политическом уровне, чтобы решить все оставшиеся вопросы.

Он выразил убеждение, что вчерашнее решение Альянса приведет в будущем к членству в НАТО, и не нужно недооценивать это решение.

Он заверил, что НАТО будет поддерживать Украину в процессе реформ и оказывать соответствующую помощь.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на саммите в Бухаресте члены НАТО перенесли принятие окончательного решения о присоединении Украины и Грузии к Плану действий по членству на декабрь 2008 года.

Вместе с тем в резолюции саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует Украину и Грузию в их стремлении интегрироваться в евроатлантическое содружество. "Сегодня мы пришли к решению, что эти страны станут членами НАТО. Обе нации сделали значительный вклад в деятельность Альянса... На сегодня мы дали четко знать, что мы поддерживаем эти страны в представлении заявки для участия в ПДЧ", - подчеркивается в резолюции.