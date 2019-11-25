СМИ рассказали о коррупционных схемах, в которых замешан замглавы КГГА

В обязанности Петра Пантелеева входит координация работы Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, городского благоустройства и инспекция самоуправленческого контроля.

Ситуация в городе Киеве в сфере городского строительства и инфраструктуры продолжает ухудшаться, а «схематозы» Виталия Кличко и подчиненных ему руководителей коммунальных предприятий продолжаются.

Об этом пишет издание АНТИКОР.

Издание отмечает, что недавно было проведено журналистское расследование, в результате которого выяснилось, что замглавы КГГА Петр Пантелеев якобы устранял повреждения тепловых сетей на перекрестке улицы Саксаганского и Руставели, рассказывая журналистам, что причиной повреждения стали бродящие электроволны. В это время – Бинд (директор «Киевских тепловых сетей») подавал тепло в новостройки, которые не были введены в эксплуатацию, за 10000 USD/дом.

Издание напоминает, что официально Пантелеев П.А. приступил к обязанностям замглавы КГГА с 1 сентября 2014 года. В 2018 году его официальная среднемесячная зарплата составила 52,9 тыс. грн. В обязанности Пантелеева входит координация работы Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, городского благоустройства и инспекция самоуправленческого контроля.

Издание отмечает, что ухудшение ситуации произошло и в ЖКИ КГГА, где руководит человек Пантелеева – Дмитрий Науменко. Также в координации у Пантелеева находятся предприятия, которыми руководит некий Ярослав Мусиенко – «Киевстройреконструкция», а также Олег Котляренко - «Киевжитлоспецэксплуатация».

Если в тендере участвуют компании не из орбиты господина Пантелеева, то тендер постоянно переносится, пока не выиграет приближенная компания.

За время, когда «Киевские тепловые сети» с 2001 по 2017 год находились в аренде у КИЕВЭНЕРГО (с 2001 по 2008), то КИЕВЭНЕРГО не получало привилегий в части дополнительных ассигнований с городского бюджета вообще или получало в мизерных объемах, и при этом оставалось финансово и экономически сбалансированной компанией.

"С 2017 года «Киевские тепловые сети» решили вернуть городу по желанию двух человек – Игоря Кононенко и смотрящего за городом – Вадима Столара. Именно с помощью своего подручного Пантелеева в 2017 году господин Столар сумел вернуть «Киевские тепловые сети» в собственность города, сделав управляющим приближенного к себе человека – господина Бинда. Принимая также во внимание «прозрачную процедуру» конкурса на должность руководителя вновь созданного коммунального предприятия, «Киевские тепловые сети» стали карманным предприятием во главе с Биндом. Решения относительно выдачи технических условий и подключения домов единолично принимает Бинд",- сказано в материале.

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Стоит отметить, что при обращении заказчиков с заявкой на выдачу техусловий «Киевскими тепловыми сетями» всегда выдаются технические условия с максимальными нагрузками (примерно 5-7 миллионов на 1 гигакалорию). После договоренности с Биндом или Пантелеевым технические условия пересматриваются и остаются только минимальные нагрузки. Разница между максимальной и минимальной нагрузкой закрывается в половину кеша, как утверждается в статье.

Стоит также отметить, что не проводятся техсоветы, где заказчик мог бы согласиться или отказаться от таких техусловий. Недавно ввели техсовет только по временным присоединениям. То есть схема заточена четко под узкий круг людей.

На сегодняшний день полное управление «Киевскими тепловыми сетями» осуществляют господин Пантелеев и Бинд, которые таким путем, через свои компании-прокладки выводят деньги из «Киевтеплосетей» и практически сделали это предприятие убыточным. В прошлом году его дотировали на полтора миллиарда гривен, а в этом году «Киевтеплосети» имеют желание дотироваться еще больше.

Только избранным компаниям предоставляются благоприятные технические условия: это компании, к которым имеет отношение и влияние господин Столар, к примеру ENSO, «Столица-Груп», КАН, «Киевгорстрой» и еще несколько, как рассказывается в материале.

"Бинд и Пантелеев работают только с теми поставщиками и подрядчиками, от которых можно получить откат в размере 15-20% от стоимости контрактов", - утверждает автор.

Как пример приводится компания «Энерго-Инвест», руководителем которой является друг и партнер Пантелеева – господин Фищук, выигрывающий все тендеры в городе, начиная от изготовления фонтанов, мусорных ящиков, контейнеров, озеленения территорий, заканчивая монтажом сетей и проектированием теплопунктов.

В этой схеме также задействована компания «Прогресс», которая находится под влиянием друга и соратника Пантелеева – Сергея Костырки. На подхвате также компании братьев Бесаг – «СЕРВИТ» и «БЕК-16». Все эти компании работают с откатами, завышая стоимость.

По информации издания, все попытки европейских компаний взять в управление «Киевские тепловые сети» не увенчались успехом.

То же самое касается ситуации с мусором в Киеве. На сегодняшний день в городе официально собирается около 1,2-1,4 млн. тонн мусора, и он развозится по разным полигонам, в том числе на завод «Энергия».

Издание отмечает, что на завод «Энергия» везется в ограниченном количестве около 150-200 тыс. тонн и однозначно только приближенными к Пантелееву компаниями, такими как КП «Киевкомунсервис», «Киевспецтранс», в том числе компанией ГРИНКО, которая засорила свою территорию мусором, не имея на то никакого права.

"Перевозчиками заносится 1 доллар с каждой тонны выгруженного мусора Пантелееву. По последней информации, стоимость вывоза мусора на завод «Энергия» составляет 180 грн. за тонну, а стоимость вывоза на полигон – 230 грн. Весь остальной мусор везется на 5-й полигон, принадлежащий господину Тынному, и на другие полигоны. Только с 5-го полигона господами Тынным и Столаром прикарманивается не менее 200 миллионов за утилизацию. Утилизация подразумевает собой сброс мусора и его разравнивание. Потом происходит рассортировка на полигоне. Поэтому не особо выгодно строить мусоросжигательные заводы ни господину Тынному, ни городу",- сказано в материале.

Издание сообщает, что в субботу, 16.11.2019 г. Пантелеев провел слушанье, где большей частью присутствующих были сотрудники «Киевтеплоэнерго» и лишь малая часть – это жители Дарницкого района.

"Во время этого «публичного обсуждения» с жителями Дарницкого района Пантелеев рассказывал, как много он сделал для усовершенствования завода «Энергия» и что для этого ему выделят 200 млн. из городского и 200 млн. из государственного бюджета. Это очередная схема, чтобы ограбить город. Вместо того, чтобы привлечь инвесторов из-за границы, которые вложили бы деньги в этот проект, Пантелеев опять пытается получить бюджетные деньги и удачно их распилить. Есть много компаний с иностранным капиталом, которые хотели бы зайти на украинский рынок и работать по прозрачным правилам и инвестировать в коммунальный сектор имея позитивый опыт и референции в Европе, но к сожалению это не делается по причине отсутствия «желания» вышеозвученных лиц, так как Пантелеев хочет завести свои компании, которые будут работать на прибыль в 40-60% с целью коррупционного обогащения" , - утверждает автор.