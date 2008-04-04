Схеффер отказывается называть причины перенесения вопроса о ПДЧ на декабрь

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР отказывается называть причины перенесения рассмотрения украинской заявки о присоединении к Плану действий по членству в альянсе на декабрь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции в Бухаресте после заседания Комиссии "УКРАИНА-НАТО".

«Я не собираюсь на публике обсуждать внутренние вопросы», - сказал Я.СХЕФФЕР.

В то же время он отметил, что результаты Североатлантического совета являются очень мощным сигналом для Украины. По его словам, присоединение в НАТО - это не одномоментное решение, а целый процесс.

Он также опроверг информацию, что вроде бы Российская Федерация заблокировала присоединение Украины к ПДЧ.

Как отметил Я.СХЕФФЕР, в финальном коммюнике саммита четко указано, что все страны Альянса соглашаются, что Украина станет членом НАТО.

«Объясните мне, что в этом не понятного, как это можно объяснить иначе», - отметил Я.СХЕФФЕР, обращаясь к журналистам.

В то же время он заметил, что для этого Украина должна выполнить определенные условия. Он убежден, что в предложении в финальном коммюнике саммита, где указано, что Украина станет членом Альянса, не остается места для сомнения.

Отвечая на вопрос, получит ли Украина ПДЧ в декабре, Генеральный секретарь Альянса заметил, что следует придерживаться текста финального коммюнике, где четко указано, что сначала министры иностранных дел стран Альянса дадут оценку действий Украины.

Как сообщалось, в резолюции саммита НАТО от 3 апреля говорится, что Альянс приветствует Украину и Грузию в их стремлении интегрироваться в евтроатлантическое содружество. "Сегодня мы пришли к решению, что эти страны станут членами НАТО. Обе нации сделали значительный вклад в деятельность Альянса. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии. ПДЧ является следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству в НАТО. На сегодня мы дали четко понять, что мы поддерживаем эти страны в представлении заявки для участия в ПДЧ. Именно поэтому мы начинаем период интенсивного взаимодействия с обеими странами на высоком политическом уровне. Мы обратились к министрам иностранных дел с просьбой дать первую оценку прогресса обеих стран на следующей встрече в декабре 2008 г., где министры иностранных дел уполномочены решить, станут ли Украина и Грузия членами НАТО", - подчеркивается в резолюции.