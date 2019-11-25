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Подозреваемый в госизмене Бровченко вышел из СИЗО – ему снизили залог в шесть раз

14:45, 25 ноября 2019
Политика
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Бровченко задержали 22 октября в аэропорту "Борисполь" / пресс-служба СБУ

Читайте такжеСБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в нанесении масштабного ущерба обороноспособности государстваОб этом сообщил его адвокат Сергей Стретович, передает РБК-Украина.

По его словам, залоговая сумма была внесена еще на прошлой неделе.

«Мой подзащитный уже не в СИЗО», – отметил Стретович.

Он также добавил, что в отношении Бровченко действует ряд ограничений, наложенных судом.

Как ранее сообщал УНИАН, в октябре Шевченковский районный суд Киева арестовал Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 миллиона гривень. Однако,  позже залоговая сумма была снижена почти в шесть раз.

Известно, что Бровченко подозревается в государственной измене. По данным следствия, он причастен к подписанию заведомо убыточного контракта с зарубежной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на завод «Артем» на общую сумму более 16,5 миллиона долларов.

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Теги: #госизмена#СИЗО#залог