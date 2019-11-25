Подозреваемый в госизмене Бровченко вышел из СИЗО – ему снизили залог в шесть раз
Бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко вышел из следственного изолятора после внесения 570 тысяч гривень залога.
Читайте такжеСБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в нанесении масштабного ущерба обороноспособности государстваОб этом сообщил его адвокат Сергей Стретович, передает РБК-Украина.
По его словам, залоговая сумма была внесена еще на прошлой неделе.
«Мой подзащитный уже не в СИЗО», – отметил Стретович.
Он также добавил, что в отношении Бровченко действует ряд ограничений, наложенных судом.
Как ранее сообщал УНИАН, в октябре Шевченковский районный суд Киева арестовал Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 миллиона гривень. Однако, позже залоговая сумма была снижена почти в шесть раз.
Известно, что Бровченко подозревается в государственной измене. По данным следствия, он причастен к подписанию заведомо убыточного контракта с зарубежной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на завод «Артем» на общую сумму более 16,5 миллиона долларов.