Подозреваемый в госизмене Бровченко вышел из СИЗО – ему снизили залог в шесть раз

По словам адвоката подозреваемого, залоговая сумма была внесена еще на прошлой неделе.

Бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко вышел из следственного изолятора после внесения 570 тысяч гривень залога.

Читайте такжеСБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в нанесении масштабного ущерба обороноспособности государстваОб этом сообщил его адвокат Сергей Стретович, передает РБК-Украина.

По его словам, залоговая сумма была внесена еще на прошлой неделе.

«Мой подзащитный уже не в СИЗО», – отметил Стретович.

Он также добавил, что в отношении Бровченко действует ряд ограничений, наложенных судом.

Как ранее сообщал УНИАН, в октябре Шевченковский районный суд Киева арестовал Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 миллиона гривень. Однако, позже залоговая сумма была снижена почти в шесть раз.

Известно, что Бровченко подозревается в государственной измене. По данным следствия, он причастен к подписанию заведомо убыточного контракта с зарубежной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на завод «Артем» на общую сумму более 16,5 миллиона долларов.