Сколько Ющенко платит Балоге

В распоряжение Украинской правдыпопала декларация о доходах главы Секретариата Президента.

Общая сумма совокупного дохода Виктора Балоги за 2007 год составила 229 704 гривен.

Это все – зарплата. Учитывая, что на протяжении 12 месяцев Балога работал исключительно главой Секретариата Президента, несложно высчитать зарплату этого чиновника. Она составляет неполные четыре тысячи долларов – 19 141 гривни.

Значительно более успешно закончила год жена Балоги Оксана, которая стала его наследницей в основанных им фирмах.

Совокупный доход Оксаны Балоги составил 841 тысяча 11 гривен.

У самого Виктора Балоги нет ни земли, ни квартиры, ни дома. Все записано на его жену.

Следовательно, Оксана Балога является владелицей земельного участка площадью 24 сотки, жилого дома площадью 314 метров и трех квартир. Одна из них площадью 101 метр, вторая – 57 метров, третья – 123 метра квадратных.