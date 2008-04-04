Медведев и Путин не пойдут на разрыв договора с Украиной - Гриценко

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что руководство России не пойдет на разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной

Об этом он заявил на политическом ток-шоу «К барьеру!» на телеканале НТВ, темой которого было сотрудничество Украины и России с НАТО.

«Я уверен в том, что руководство России, нынешний Президент и избранный, не допустят поддержки тех голосов, которые раздаются в Госдуме и никогда не пойдут на разрыв договора», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что в ст. 6 договора речь идет о том, что можно говорить о выходе из договора, если одна из сторон подписала договор с недружественными государствами.

«Я хотел бы, чтобы Государственная Дума утвердила список этих государств, которые она относит к недружественным», - отметил он.

Касаясь вопроса о намерении Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО, А.ГРИЦЕНКО отметил, что фактически этот план выполняется в украинской армии уже два года.

«ПДЧ по существу предполагает поднять свою страну, армию до европейских стандартов, в частности, в экономическом и социальном плане», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО выразил надежду, что к моменту вступления Украины в НАТО, большинство украинцев поддержат этот шаг. Он также уверен, что от вступления Украины в НАТО России будет только спокойнее.

«Мы считаем, что главная угроза сейчас это терроризм, бесконтрольное перемещение опасных товаров, в частности, оружия массового поражения», - подчеркнул председатель комитета ВР.