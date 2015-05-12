Канада требует от РФ покинуть оккупированные территории Украины и освободить Савченко

01:02, 12 мая 2015
Политика
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Канада настаивает, что Россия немедленно должна покинуть оккупированные ею территории Украины, а также освободить из тюрьмы пленную украинскую летчицу Надежду Савченко.

канада / sunhome.ru

Об этом во время рабочего визита в Киев, заявил министр иностранных дел Канады Роберт Николсон, сообщает МИД Украины в Twitter.

"Канада будет повторять: Россия должна уйти из оккупированных территорий Украины. Канада остается верным другом и соратником Украины. Мы хотим помочь Украине на ее пути реформ. Мы будем обсуждать, каким образом НАТО, в том числе при помощи Канады, будет помогать Украине", - отметил Николсон в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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