Канада требует от РФ покинуть оккупированные территории Украины и освободить Савченко

Об этом во время рабочего визита в Киев, заявил министр иностранных дел Канады Роберт Николсон, сообщает МИД Украины в Twitter.

"Канада будет повторять: Россия должна уйти из оккупированных территорий Украины. Канада остается верным другом и соратником Украины. Мы хотим помочь Украине на ее пути реформ. Мы будем обсуждать, каким образом НАТО, в том числе при помощи Канады, будет помогать Украине", - отметил Николсон в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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