Канада требует от РФ покинуть оккупированные территории Украины и освободить Савченко
Канада настаивает, что Россия немедленно должна покинуть оккупированные ею территории Украины, а также освободить из тюрьмы пленную украинскую летчицу Надежду Савченко.
Об этом во время рабочего визита в Киев, заявил министр иностранных дел Канады Роберт Николсон, сообщает МИД Украины в Twitter.
"Канада будет повторять: Россия должна уйти из оккупированных территорий Украины. Канада остается верным другом и соратником Украины. Мы хотим помочь Украине на ее пути реформ. Мы будем обсуждать, каким образом НАТО, в том числе при помощи Канады, будет помогать Украине", - отметил Николсон в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
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.@HonRobNicholson: #Канада буде повторювати: #Росія має піти з окупованих територій України. #GetOutOfUkraine
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 11, 2015
.@5channel: Канада хоче,щоб РФ залишила окуповані території України та звільнила Савченко-глава МЗС @HonRobNicholsonhttp://t.co/bP75KDcidQ
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 11, 2015