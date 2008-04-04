Путин «сдержанно» разъяснит НАТО свое видение

Президент РФ Владимир Путин намерен лично разъяснить партнерам по Совету Россия-НАТО свое видение будущего взаимодействия в этом формате и угроз современного мира.

В Кремле характеризуют его предстоящее сегодня выступление как "сдержанное". Говоря о его содержании, представитель кремлевской администрации признал, что едва ли Путин избежит проблемы возможного присоединения к блоку Грузии и Украины. Кремлевский источник отверг предположение о том, что Россия в ответ будет увязывать вступление Украины и Грузии с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии.

В числе других тем, которые, как ожидаются, прозвучат в выступлении российского лидера, в Кремле называют ПРО США, Косово, ДОВСЕ.

В Кремле признают позитивные результаты сотрудничества РФ-НАТО в ряде областей. Как заявил помощник президента РФ Сергей Приходько, "вне зависимости от результативности, сам формат Совета РФ-НАТО очень позитивный".

ИТАР-ТАСС