Ющенко убежден, что в декабре Украину пригласят в НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в декабре министры иностранных дел стран НАТО поддержат присоединение Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во вступительном слове на заседании Комиссии «Украина-НАТО» в Бухаресте.

«Приветствуем решение провести в декабре 2008 году заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, посвященное оценке прогресса нашего государства относительно ПДЧ. Уверен, что на этом заседании Украина будет приглашена к ПДЧ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, заявление со стороны Альянса о политике открытых дверей относительно Украины подтверждает принципы единого и неделимого пространства безопасности, в которое, безусловно, входит Украина.

Президент отметил, что руководство Украины расценивает решение Североатлантического совета как мощный импульс, благодаря которому будет ускорено проведение внутренних реформ на пути европейской и евроатлантической интеграции.

«Этот курс необратим. Он зафиксирован законодательством Украины и подтвержден консенсусом различных ветвей власти в Украине», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на саммите в Бухаресте члены НАТО перенесли окончательное принятие решения о присоединении Украины и Грузии к Плану действий относительно членства на декабрь 2008 года.