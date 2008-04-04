В Бухаресте началось заседание комиссии «Украина-НАТО» на высшем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая заседание генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп СХЕФФЕР отметил, что комиссия «Украина-НАТО» в прошлом году отметила свое десятилетие и сегодняшнее заседание является четвертым на уровне глав государств и правительств.

По его словам, эта встреча является прекрасной возможностью обсудить состояние и перспективы сотрудничества Украины и НАТО.

Он напомнил вчерашнее решение саммита Альянса, где говорится, что все страны НАТО поддерживают евроатлантические стремления Украины и Грузии, и что эти страны станут членами НАТО.

Генеральный секретарь заметил, что Украина вносит очень важный вклад в обеспечение безопасности в мире, принимая участие во всех операциях Альянса.

“Вчера был дан четкий сигнал относительно нашей поддержки стремлений присоединения к ПДЧ. Сейчас мы ожидаем, что на высоком политическом уровне будет обращено внимание для того, чтобы отвечать всем необходимым требованиям», - сказал Я.Х.СХЕФФЕР.

Он отметил, что Украина уже достигла значительного прогресса в реформировании своего сектора безопасности и обороны к стандартам НАТО и пообещал, что Альянс и в дальнейшем будет оказывать поддержку и помощь.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил участников комиссии «Украина-НАТО». Он высоко оценил вчерашнее решение Альянса, которым засвидетельствованы четкие евроатлантические перспективы Украины.

«На нынешнем саммите было четко определено: Украина будет в НАТО. Это историческое событие для нашего народа», - сказал В.ЮЩЕНКО, прибавив, что такую позицию занимают все страны Альянса без исключения.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на саммите в Бухаресте члены НАТО перенесли окончательное принятие решения о присоединения Украины и Грузии к Плану действий относительно членства на декабрь 2008 года.