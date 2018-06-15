Как Янукович праздновал результат Бухарестского саммита (фоторепортаж)

Ну, что ж, господа! Как и обещал Янукович, сапог НАТО не будет топтать украинскую землю. Во всяком случае, до декабря. В декабре вопрос присоединения Украины к ПДЧ будет выноситься снова. По поводу неприсоединения Украины к ПДЧ в Киеве и крупных городах Юга и Востока страны прошли бело-голубые торжества. УНИАН побывал на столичном митинге на Майдане Независимости.

"Скажите, - обратились мы перед началом концерта-митинга к председателю киевской организации регионов Василию Горбалю, образованному в общем-то человеку, выпускнику института международных отношений, банкиру, - это хорошо для Украины – неприсоединение к ПДЧ?"

"Это снимет напряжение в обществе, это не даст усугубить разделение между Западным и Восточным регионом", - дипломатично то ли ответил, то ли ушел от ответа Василий Горбаль.

Митинг Партии Регионов планировался в пять вечера. А до пяти вечера сцену Майдана пожертвовали коммунистам и прогрессивным социалистам. У последних вышли новые песни. Музыка советская, слова точно не помню, но помню, что они рифмуют «оранжевых нацистов» и «прогрессивных социалистов».

Ближе к пяти вечера к Майдану стали подтягиваться колонны людей. Пришли участники празднования неприсоединения к ПДЧ. Средний возраст этих колонн был где-то так лет пятьдесят. Состав: старушки и парни с наколочками на внешних фалангах пальцев.

Журналистов и фотографов под сцену пускали без проблем. Вовсю лил дождь. Старушки в пуховых платочках устроили легкую потасовку в очереди за бело-голубыми накидками-дождевиками. Тот, кто был на раздаче, яростно заявлял, что пусть каждый берет накидки у главных своего района (протестующие были расфасованы в колонны, представляющие разные районы столицы). Меня пригласили спрятаться от дождя в палатку с автоматическим надувом бело-голубых шариков с антинатовской риторикой. Надувщики шариков очень переживали, что из-за дождя шарики в конце митинга не взлетят и испортят Януковичу шоу.

Ну вот, наконец, началось. Ведущие поприветствовали всех и пригласили на сцену отечественную группу "Братья Карамазовы". Сказать, что бабушки обрадовались возможности послушать отечественный рок, было бы сильным преувеличением. Кто-то старательно натягивал шапку на уши, а кто-то изо всех сил изображал внимание (они, наши пенсионеры, ведь очень тщательно делают свою работу).

Солист группы Олег Карамазов прибавил к выступлению отдельной политической самодеятельности. Он, оказывается, тоже против НАТО, он за то, чтобы украинский народ сам выбирал, как ему жить, он за дружбу с братским народом. И он даже позволил всем присутствующим выпить на радостях коньяка. «Выпейте, несмотря на пост», - благословил солист. Интересно, что он Ющенко называл «ваш президент». В одной из своих песен он импровизировал таким образом: «Ангел открывает чемодан, складывает туда звезды, небо, землю, вашего президента, вашего премьера».

Почему вашего, а не нашего? К нашему президенту, конечно, есть вопросы. Но в чемодан он явно не поместится. Зато в один чемодан можно легко уместить обоих российских президентов, которые наверняка сегодня выпьют коньяка, поскольку неподключение к ПДЧ они расценивают как свою победу и делить ее с Партией Регионов по-видимому не собираются.

Куда больше мне понравилось выступление российской рок-группы Агата Кристи. Это именины сердца. Жаль, что их фаны не ходят на такие митинги. Они - настоящие исповедники рок-н-ролла: спели, ушли - без всяких там идеологических загрузок. «На ковре-самолете, словно радуге. Мы летим, а вы ползете, чудаки, чудаки», - это российские музыканты так поют. Символично: они летят, мы ползем. В геополитическом, конечно, смысле.

Во время митинга в Киеве проходили прямые включения из разных регионов. Я люблю слушать Запорожье. Там всегда выступает любимчик журналистов народный депутат Украины Ярослав Сухой. «Запорожцы, мы не дадим жандармам и холуям втянуть нас в НАТО по воле их заокеанских хозяев. Мы скажем сопливым генералам НАТО: не надо, мы сами позаботимся о себе», - провозглашал Ярослав Михайлович.

Он любит Запорожье, а оно его, ведь столько лет он защищает запорожскую «Мотор-Сич». Это предприятие в случае европейской и евроатлантической интеграции действительно оказывается перед лицом серьезной конкуренции. Поэтому его гнев против «сопливых генералов НАТО» вполне объясним.

А вот и включение Крыма. Там митинг действительно многотысячный и выступает восходящая звезда регионалов народный депутат Вадим Колесниченко. Он поведал народу об Альянсе много нового. Например, что НАТО против русского языка и что еще страшнее: оно против православия. А как же тогда Греция, самая что ни на есть православная страна, а член НАТО?

При включении из Харькова послушала народного депутата, харьковчанку Инну Богословскую. Она поделилась с народом лозунгом, который придумала ее дочь: «Наша хата - не для НАТО». Как по мне, этот стих слишком белый, но для площади – в самый раз. Следующим за Богословской должен был выступать яркий представитель российского шоу-бизнеса Олег Газманов. Не сомневаюсь, что он споет песню: «Я родился в Советском Союзе, сделан я в СССР». Он ее постоянно поет.

При прямом включении митинга из Одессы послушала Нестора Шуфрича. Он был простужен, то и дело срывался на фальцет, и все твердил про черное одеяло, под которым подписывалось письмо трех. (Имеется ввиду, обращение президента, премьера и спикера к руководству Альянса о присоединении Украины к ПДЧ).

Когда в Киеве закончила выступать украинская англоязычная группа «Дазл Дримс» и на сцене установили суфлер для Виктора Януковича, я вздохнула с облегчением. Близилось к концу, а мне было жалко старушек, для которых это было явно утомительно. Не буду обманывать, среди стоящих около сцены бабуль было полтора десятка эдаких бело-голубых баб парасок. Им, по-моему, очень даже нравилось, когда худой, весь в черном, солист «Дазл Дримс» подбегал к ним по языку сцены, едва ли не хлопал по щечкам и пел что-то вроде «Shake, my baby». («Встряхнись, детка»).

Ну вот и Виктор Янукович. Его речь была подготовлена с учетом киевской специфики, это он на Донбассе выступает так, что хоть кепку одевай и гвоздику за ухо пришпадоривай. А здесь очень сдержанная речь, в основном нажим на необходимости внеблоковости Украины.

«Мы глубоко ценим взвешенную позицию Германии, Франции и других стран, призвавших своих партнеров по НАТО не принимать решение вопреки воле украинского народа», - поблагодарил эти страны лидер оппозиции. Надеюсь, что Виктор Федорович не посылал Франции и Германии эту благодарность в письменном виде, они ведь не для него старались и даже не для украинского народа. А Путин их наверняка уже поблагодарил. «Уверен, нейтральный статус не только соответствует нашим национальным интересам, но и востребован нашими восточными и западными соседями», - сказал Янукович.

В конце Виктор Федорович спел с ребятами из разных киевских музыкальных коллективов песню: «Парни, парни, это в наших силах, землю от пожара уберечь». Виктор Янукович пел без суфлера. Пенсионерам понравилось, они даже подпевали. Бело-голубые шарики с антинатовской риторикой действительно долго не взлетали, но потом-таки взмыли высоко-высоко, под самые небеса и украсили праздник регионалов.

- Мальчики, а вы и правда, против НАТО? – спросила я выступавших в конце подростков.

- Ну, что вы? Нам просто эта песня нравится. Решили ее спеть, - улыбнулись музыканты.

Маша Мищенко

Фото Андрия Мосиенко, Дмитрия Куприяна/ УНИАН