Что изменит «бухарестская ничья»?

В пятницу в Бухаресте Президент Виктор Ющенко планирует принять участие в заседании Комиссии Украина-НАТО. Накануне глава государства назвал «победой» решения, согласно которому вопрос присоединения Украины к Плану действий по приобретению членства в НАТО отложен до декабря. Президент отметил, что достигнуто согласие относительно будущего членства Украины в Альянсе.

Представители Партии регионов говорят, что Бухаресте «услышали голос украинского народа» и думают, на сколько процентов вырастет популярность их партии. Вместо этого, политолог Вадим Карасев уверен, что «бухарестская ничья» никоим образом не изменит внутриполитический баланс в Украине. По мнению эксперта, пророссийские силы внутри государства и официальная Москва могут довольствоваться лишь моральным удовлетворением. Ведь дипломатическая риторика некоторых европейских столиц не отменит необратимых процессов: «Все давно всё понимают: что Украина двигается на запад, а Россия всегда будет все делать для того, чтобы Украина оставалась в ее российском постсоветском стратегическом пространстве». Спикер парламента Арсений Яценюк заявил, что объявленный Украине тайм-аут до декабря не является трагедией. По его мнению, и раньше случались длительные процедуры согласования документов Украина-НАТО, но это не ухудшало отношения Киева и Брюсселя.

Немецкая волна