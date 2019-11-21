В Кремле прокомментировали ситуацию с ограбленными украинскими военными кораблями

20 ноября в Украину прибыли катера «Бердянськ» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу», которые РФ захватила год назад возле Керченского пролива. На судах частично демонтировано оборудование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ситуация с разграблением украинских военных кораблей не повлияет на подготовку саммита в «нормандском формате», запланированного на 9 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, могут ли заявления Украины о краже оборудования с возвращенных кораблей повлиять на подготовку встречи лидеров стран «нормандского формата».

«Думаю, что повлиять не могут, тем более, на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, РФ вернула Украине захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива буксир «Яни Капу» и катера «Бердянськ» и «Нікополь».

20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы».

Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Судна планируют отремонтировать в течение трех месяцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на возвращенных кораблях нет части оборудования и вооружения, и Украина обратится к РФ, чтобы они вернули все, что там было.