В Генштабе заявляют, что ультиматумов "Правому сектору" никто не ставил

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер Генштаба ВСУ Алексей Мазепа.

"Заявление, что якобы бойцам было поставлено в ультимативной форме требования освободить территорию учебного центра до 9 мая, оно не соответствует действительности. На сегодняшний день на территории полигона 169 учебного центра сухопутных войск, действительно находятся бойцы "Правого сектора" и здание, которое временно не используется, они сами его занимают. Сейчас было принято решение о проведении в здании ремонта и использованию его для качественного обеспечения учебного процесса военнослужащих ВСУ", - отметил Мазепа, подчеркнув, что о решении руководству ДУК было сообщено заранее с просьбой ускорить процесс принятия решения об официальном вхождении в состав ВСУ.

"Ни о каком силовом противостоянии речи не может быть. Сейчас они там остаются, и с завтрашнего дня будет работать с ними рабочая группа, чтобы ускорить процесс интеграции их в ВСУ, конечно, те, кто найдет в этом желание", - подытожил Мазепа.

Читайте такжеСБУ задержала представителя "Правого сектора" возле тайника с оружием под КиевомРанее в "Правом секторе" заявляли, что получили из Генштаба требование освободить учебный центр украинского Добровольческого корпуса "Правого сектора" (ДУК ПС) в Десне до вечера 9 мая, иначе будет применена сила.

При этом лидер добровольческого корпуса Дмитрий Ярош заявил о том, что уже договорился о том, что учебный центр (ДУК ПС) в "Десне" забирать не будут.