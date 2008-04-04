Лидер киевских ”регионалов” решил не участвовать в выборах мэра

Председатель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ принял решение не принимать участия в досрочных выборах городского председателя Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе организации, со ссылкой на соответствующее заявление В.ГОРБАЛЯ.

“Мне досадно, что с первых дней избирательная кампания в Киеве превратилась в состязание цинизма, лицемерия и лживости”, - сказал В.ГОРБАЛЬ.

По его мнению, легитимность проведения этих выборов сомнительна, ведь реальных правовых оснований для смены власти в Киеве правящая коалиция так и не нашла, в очередной раз поставив политическую целесообразность выше закона. В.ГОРБАЛЬ отметил, что проведение этих выборов и их результаты могут быть обжалованы и отменены в судебном порядке.

“Кроме этого, критикуя нынешнюю ситуацию в столице, мы в первую очередь должны стремиться к изменению системы власти, а не фамилий. Между тем, в нынешних обстоятельствах речь идет именно о фамилиях, причем с каждым днем претендентов на мэрское кресло и на места в Киевсовете становится все больше”, - добавил он.

В.ГОРБАЛЬ предположил, что после таких выборов ситуация в Киевсовете станет еще более неуправляемой. Также он считает, что кампания по досрочным выборам в Киеве является своего рода испытательным полигоном накануне президентской кампании. “Вместо выборов начинается фарс, принимать участие в котором я не желаю и не вижу смысла”, - отмечает В.ГОРБАЛЬ.

Как сообщалось, Партия регионов намерена выдвинуть кандидатуру народного депутата Дмитрия ТАБАЧНИКА для участия в выборах мэра Киева.