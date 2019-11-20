Изменения происходили молниеносно: посол ЕС похвалил Украину за "турбо-режим"

Реформы должны также провести улучшение бизнес-климата, усилить уверенность инвесторов, подчеркнул Маазикас.

Посол ЕС в Украине Матти Маазикас похвалил «турбо-режим» правительства и парламента, с которым все изменения внедряются очень быстро.

Об этом он сообщил во время выступления в Кабмине, передает Европейская правда.

Маазикас признал, что для Евросоюза принятые изменения выдавались молниеносно.

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"Мы знаем, что некоторые реформы являются техническими, и это не только обязательства по Соглашению об ассоциации. Они должны также провести улучшение бизнес-климата, усилить уверенность инвесторов", - резюмировал посол.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает главной победой нынешнего созыва Верховной Рады принятие около 70 важных для страны законов.

По его словам, и европейцы, и представители МВФ, «Всемирного банка» и ЕБРР довольны тем «турбо-режимом», в котором работал украинский парламент. «Все очень довольны, даже говорили: давайте немного медленнее».