Тимошенко дала резкий ответ на последнее письмо из Секретариата Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам, комментируя письмо Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости освободить от правительственных должностей людей из окружения бывшего главы Администрации Президента Виктора МЕДВЕДЧУКА.

"Я думаю, что с конструктивной критикой мы будем считаться, а то, что касается кадровой политики, так я, как премьер-министр, отвечаю за результат и поэтому подбираю команду такую, которая способна этот результат дать. Я думаю, что «охоту на ведьм» устраивать в стране неуместно. Нужно смотреть, как человек работает, какой вклад она сегодня делает в развитие государства. Думаю, что все такие письма в ближайшее время просто прекратятся”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время руководитель правительства отметила, что ради сохранения демократической коалиции “уже много месяцев не слышит никаких упреков, исходящих в сторону правительства, ни от Президента, ни от его Секретариата”. “Я и дальше хочу придерживаться этой традиции”, - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Президент Украины В.ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО выразил надежду на принятие Кабинетом Министров ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях.

В частности, речь шла о первом заместителе министра регионального развития и строительства Украины Алексее ИЩЕНКО (бывший заместитель Виктора МЕДВЕДЧУКА в Администрации Президента Леонида КУЧМЫ), заместителе председателя Государственной таможенной службы Тарасе КОЗАКЕ, первом заместителе председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Александре ПАРШИНЕ, руководителе Госкомархива Ольге ГИНЗБУРГ (представительница КПУ), а также советнике премьер-министра Украины Александре ЗАДОРОЖНЕМ.