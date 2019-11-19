РФ должна начать выполнять свои обязательства по Донбассу – МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас также отметил важные шаги, предпринятые украинскими властями для жителей Донбасса.

Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас убежден, что сейчас пришло время России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маас заявил во время совместной с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве.

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Маас отметил, что в Украине уже 5 лет людей разделяет война, во время которой погибли более 13 тыс. лиц, и необходимо закончить эту войну.

«Мы имеем лучшую возможность за долгое время что-то изменить», - считает он.

Маас подчеркнул, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины у людей появились «новые надежды».

«Важные шаги сделаны и в Станице Луганской, и в Золотом, и в Петровском: были отведены войска, строят мост. Мы знаем, что это очень кропотливая работа, но это очень важные изменения для людей», - отметил он.

Маас подчеркнул, что жителям Донбасса нужен режим тишины, а также необходимо восстановить важные объекты инфраструктуры.

Вместе с тем, по его убеждению, настало время России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу.

«С нашей точки зрения, сейчас очередь за Россией реализовывать переговоры», - заявил Маас.