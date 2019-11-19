В ЕС призывают Россию обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе

Европейские дипломаты заявили, что "Украина продемонстрировала конструктивный подход для дальнейшего продвижения в урегулировании конфликта, который является следствием актов агрессии России против Украины".

В Европейском Союзе призывают Россию обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе после возвращения Украине, захваченных в ноябре 2018 года, военных катеров «Бердянськ» и «Нікополь», а также буксира «ЯнИ Капу».

Об этом сообщили УНИАН в эксклюзивном комментарии в Представительстве Европейского Союза в Украине.

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В частности, европейские дипломаты подчеркнули, что "уже давно настала необходимость", чтобы Россия вернула Украине захваченные корабли.

В этой связи в ЕС напомнили, что постоянно подчеркивали, что Россия должна соблюдать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и вернуть захваченные корабли Украины.

"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него, в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

Также европейские дипломаты заявили, что "Украина продемонстрировала конструктивный подход для дальнейшего продвижения в урегулировании конфликта, который является следствием актов агрессии России против Украины".

"Мы ожидаем, что Россия ответит взаимностью на эти усилия такими же положительными шагами", - говорится в заявлении.