Генсек ООН во время визита в Москву будет говорить об освобождении Савченко - адвокат
17:53, 08 мая 2015Политика
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время визита в Москву будет говорить об освобождении украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.
REUTERS
Об этом написал в Твиттер адвокат Савченко Марк Фейгин.
«В Москву приезжает на праздники генсек ООН Пан ГИ Мун, будет разговаривать об освобождении Савченко. Меркель 10 мая тоже. Ну, посмотрим.»,- написал Фейгин.
В Москву приезжает на праздники генсек ООН Пан ГИ Мун, будет разговаривать об освобождении Савченко. Меркель 10 мая тоже. Ну, посмотрим...
— Mark Feygin (@mark_feygin) May 8, 2015
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