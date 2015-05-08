Генсек ООН во время визита в Москву будет говорить об освобождении Савченко - адвокат

Об этом написал в Твиттер адвокат Савченко Марк Фейгин.

«В Москву приезжает на праздники генсек ООН Пан ГИ Мун, будет разговаривать об освобождении Савченко. Меркель 10 мая тоже. Ну, посмотрим.»,- написал Фейгин.

В Москву приезжает на праздники генсек ООН Пан ГИ Мун, будет разговаривать об освобождении Савченко. Меркель 10 мая тоже. Ну, посмотрим... — Mark Feygin (@mark_feygin) May 8, 2015

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