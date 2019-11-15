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Кабмин назначил своего нового представителя в Раде

23:58, 15 ноября 2019
Политика
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Елена Шуляк будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента / фото Yevheniya Kravchuk

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня вечером на своем заседании правительство утвердило нового представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Елена Шуляк будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента", - написала Кравчук.

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Елена Шуляк является зампредом комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

До этого занимала должность члена Правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генерального директора ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряд должностей в бизнес-сегменте.

На общественных началах была вице-президентом Союза украинских предпринимателей и вице-президентом Young Presidents' Organization.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября народный депутат от "Слуги народа" Верещук сложила полномочия представителя правительства в парламенте.

"Я решила сложить полномочия представителя Кабинета министров Украины в парламенте, поскольку мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались", - сказала Верещук в комментарии журналистам.

Она отметила, что это была ее инициатива, поскольку считает, что имеет разные видения в подходах к коммуникации между Кабмином и парламентом.

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Теги: #Кабмин