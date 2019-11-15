Арахамия анонсировал внесение изменений в Регламент ВР

По его мнению, соответствующие изменения могут быть приняты до Нового года.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внесение изменений в Регламент Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"Я готовлю изменения в него (в Регламент ВР - ред.)... Мы будем менять этот Регламент", - отметил депутат.

На вопрос, когда в ВР будет внесен законопроект о внесении изменений в Регламент, Арахамия сообщил: "У нас только наработанный пакет, его надо передать, зарегистрировать, передать в комитет... на следующей неделе возможно это сделать. Я думаю, что мы до Нового года должны их принять".

На вопрос, какие основные изменения будут предлагаться, парламентарий отметил, что необходимо сделать дни голосований и "дни болтовни". При этом, по мнению Арахамии, больше времени депутатам необходимо тратить на работу в комитетах парламента.