В МИД назвали сроки наработки изменений к законам о двойном гражданстве

В МИД заявляют, что для получения украинского гражданства иностранцами должны быть определены предохранители, в частности присяга и экзамен по государственному языку.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что изменения в законы о двойном гражданстве планируется разработать до конца текущего года.

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Об этом он сказал в интервью изданию «Сегодня». В частности, у него спросили о крайних сроках принятия решения о введении двойного гражданства.

«Есть два пути. Первый - если мы пойдем по традиционному межведомственному пути - это может занять несколько месяцев. Поскольку надо собрать мнения всех министерств, пропустить через правительство и выйти на парламент. Может быть другая инициатива, если непосредственно депутаты из правящей фракции возьмутся за разработку, или президент внесет это предложение. Сейчас пути прорабатываются, но мы постараемся сделать это гораздо быстрее, чтобы уже к концу года иметь, как минимум, законопроект, а может, и закон», - сказал Боднар.

При этом на уточняющий вопрос, реально ли проголосовать за законопроект всё же после Нового года, заместитель министра сказал: «Не факт. Но может быть и так».

«Всё зависит от того, насколько быстро все будет проработано, поскольку закон комплексный - это закон об изменениях в законы. Ведь надо включать изменения в некоторые уже действующие законодательные акты, и менять некоторые положения. Это будет касаться не только самого вопроса о двойном гражданстве, но и некоторых других. Предметно этим занимается межведомственная группа во главе с руководством Офиса президента. То есть, работа продолжается как раз по поручению президента», - заявил дипломат.

Он отметил, что работа над этим вопросом ведется с лета.

«В принципе, это комплексный вопрос, ориентированный на несколько категорий граждан. Прежде всего на наших граждан, которые выехали за границу и проживают там постоянно или временно, и имеют планы получить другое гражданство. Вторая группа - это категория украинских граждан, проживающих здесь и определенным образом получили другое гражданство. И третья категория - это иностранцы, в основном украинского происхождения, которые хотели бы получить украинское гражданство, но не имеют сейчас такой возможности, поскольку имеют первостепенное гражданство другого государства», - добавил Боднар.

Вместе с тем он отметил, что для получения украинского гражданства должны быть определенные предохранители, в частности присяга и экзамен по государственному языку.

«Сейчас нарабатывается концепция. Есть определенные ограничения такой возможности. Это касается, прежде всего, государственной службы в органах прокуратуры, суда, других правоохранительных органах, выборных должностей, в том числе президента, депутатов парламента и органов местного самоуправления. Но могут быть определенные исключения по результатам дискуссий. Например, не исключено, что может возникнуть необходимость в привлечении граждан иностранных государств к работе в правительстве или в других учреждениях. Политические должности в принципе могли бы быть одним из вариантов исключений. Но это вопрос дискуссионный и сейчас мы концентрируемся на том, чтобы закончить концепцию и разработать законопроект», - сказал замминистра.

Кроме того, он уточнил, что в отношении РФ будет предохранитель и «гражданство государства-агрессора не может быть предметом регулирования этого закона».

Как сообщал УНИАН, 20 мая в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил о готовности предоставить гражданство Украины всем этническим украинцам в мире, которые готовы работать на благо нашего государства.