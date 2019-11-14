"Полный контакт": Путин об общении с Зеленским

Путин пояснил, что сейчас вопрос только о встрече в "нормандском" формате.

Президент России Владимир Путин заявил, что о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским до нормандского формата «речь не идет», но они сейчас«в контакте».

Об этом он сказал на саммите БРИКС, пишет НВ.

«Сейчас о встрече с Зеленским до нормандского формата речь не идёт, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в нормандском формате», — сказал он.

По словам Путина, если они с Зеленским будут встречаться, «то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи».

«Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом», — сказал он.

По словам Путина, у него с Зеленским якобы есть «полный контакт».

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«Так-то мы с ним в контакте. Мы же разговариваем по телефону с ним. Полный контакт, на самом деле, есть. Но нам надо подойти к каким-то решениям», — сказал он.

Путин также назвал нормандский формат и встречу в нормандском формате«возможными».

«Вообще, кроме нормандского формата других механизмов нет», — сказал он.

Напомним, что украинская сторона заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы 12 ноября были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандской формате.

РФ назвала условием проведения нормандской встречи разведение сил и средств на трех участках на Донбассе.

Украинские военные и контролируемые Кремлем боевики «ДНР/ЛНР» отошли от линии соприкосновения в Станице Луганской, Золотом, а также в Богдановке и Петровском.