Пристайко рассказал о документе, который хотят одобрить на саммите "нормандского формата"

Речь идет о том, что лидеры должны отметить прогресс в направлении разведения сил на Донбассе и отметить прогресс в направлении применения "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о пунктах документа, который ожидается принять на встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Франции и Германии).

Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава МИД напомнил, что 2 сентября 2019 года в Берлине на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" обсуждалось лишь два условия для встречи лидеров - применение "формулы Штайнмайера" и разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

"Никакого третьего условия мы не обсуждали, но как вы помните в последующие дни появились заявления, и в частности пресс-секретаря президента России Пескова о том, что надо... иметь железные договоренности. Потом эта фраза переросла в определенный документ", - заявил Пристайко.

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Он уточнил, что на встрече в Берлине речь шла не о договоренностях, а об определенном заявлении, в котором надо зафиксировать, чего лидеры "нормандского формата" желают достичь в будущем.

"Мы как советники президентов определили очень короткий документ, который предлагается подать лидерам, и этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора", - заявил Пристайко.

В частности, он назвал основные пункты этого документа. В первом пункте говорится о том, что лидеры встретились определенного числа, но дата окончательно не определена.

"Второй пункт: лидеры отметили прогресс в направлении разведения, лидеры отметили прогресс в направлении применения "формулы Штайнмайера" и лидеры предлагают своим министрам иностранных дел, или кто будет назначен, продвигаться этим путем и продемонстрировать прогресс на следующих направлениях. Это тот документ, который в простой форме был оговорен. Ничего большего мы с ними не согласовывали", - сказал Пристайко.