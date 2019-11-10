Встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября - СМИ

Если встреча не состоится в эти даты, то до конца года лидеры не смогут собраться, а возможно не соберутся в этом формате уже никогда, утверждает источник.

Выполнение Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в ОРДЛО - все эти болезненные и чрезвычайно сложные вопросы должны обсуждаться на планируемой и постоянно отодвигаемой встрече "нормандской четверки" на высшем уровне. Очередная "предварительная" дата, названная источником, близким к Банковой, - это 24 или 26 ноября.

Об этом в своей статье для ZN.UA, пишут Инна Ведерникова, Владимир Кравченко, Юлия Мостовая и Татьяна Силина.

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Если "Норманди" в эти даты не состоится, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" когда-либо вообще получится.

В качестве плана "Б", по свидетельству министра иностранных дел В.Пристайко, в Киеве рассматривают возможность привлечения миротворческой миссии ООН. Хотя, как можно судить по многочисленным высказываниям представителей Банковой и Михайловской, данная опция нынешней властной команде не по душе по целому ряду причин (но это тема отдельного разговора).

"План "В" Банковой тоже уже озвучивался - "строить стену и замораживать конфликт". Как свидетельствуют результаты сентябрьского опроса группы "Рейтинг", этот вариант решения "проблемы Донбасса" в Украине поддерживает наиболее многочисленная группа респондентов - 34%", - отмечают обозреватели.

Пока же, как свидетельствуют источники, команда Зеленского намерена еще побороться за план "А" - "перестать стрелять, развести войска, провести выборы".