Нардеп от "Слуги народа": мы понимали, что нас постоянно будут спрашивать об Авакове

Нардеп объяснил, почему оставили Арсена Авакова на должности министра внутренних дел.

Во фракции “Слуги Народа” с самого начала осознавали, что их часто будут спрашивать о голосовании за Кабмин с Арсеном Аваковым.

Об этом в эфире программы Bihus.Info “Ролевые Игры” сказал нардеп Роман Грищук.

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“Мы голосовали за тот Кабмин, за который взяли на себя ответственность президент и премьер-министр. Мы пошли на этот компромисс, понимая, что в каждом интервью каждый человек будет спрашивать про Авакова. Понимая. Но я, как человек, который избирался из команды президента, как командный игрок... Фракция так решила”, - пояснил Роман Грищук.

На замечание ведущего, что он давал присягу народу Украины, а не фракции “Слуга Народа”, Грищук ответил: “Перед народом Украины я давал присягу, да. Но я - командный игрок. В той ситуации другого выбора, наверное, не было ни у премьер-министра, ни у президента”.

На вопрос, объяснили ли депутатам, зачем оставлять на посту министра внутренних дел именно Арсена Авакова, Роман Грищук ответил так: “Я не скажу, что это было объяснение на 100% понятно. Была необходимость именно в тот момент оставить того министра. Все. Не было других кандидатур, которые могли бы просто заменить”.