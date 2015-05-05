Эксперт: назначение Насирова на должность главы ГФС - прогнозируемый результат

"Назначение Романа Насирова - результат грамотного прозрачного конкурса, причем, вполне прогнозируемый результат", - цитирует Карасева Комсомольская правда в Украине.

"Новоназначенный руководитель обладает оптимальным сочетанием качеств, необходимых для того, чтобы эффективно наполнять государственный бюджет, создавать адекватные условия для работы бизнеса и госпредприятий, проводить реформы, начатые его предшественником. К тому же он молод – а, значит, полон сил и оптимизма, - и не замешан ни в каких коррупционных схемах – а значит, никому ничем не обязан и будет строить работу ГФС результативно и прозрачно", - считает политолог.

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На назначение также отреагировал и экс-глава ГФС Игорь Билоус. На своей персональной странице в соцсети Facebook он пожелал Роману Насирову "добротной надежной команды".

"Рад, что ГФС, наконец, получила своего руководителя. Романа Насирова знаю давно, как опытного управленца и эффективного законодателя в сфере налоговой и таможенной политики. То, что Роман непосредственно участвовал в разработке законодательной базы для работы ГФС, говорит о том, что он глубоко владеет темой и потому справляться с реформами ему будет легче, чем кому бы то ни было. Плюс у него большой опыт работы в иностранных компаниях – так что о прозрачных методах ведения бизнеса он знает не понаслышке. Желаю своему последователю лишь одного: добротной надежной команды!", - прокомментировал событие Игорь Билоус.

Напомним, в конкурсе на замещение вакантной должности председателя ГФСУ изначально участвовали 67 кандидатов, в финал прошли только 12. По результатам последних собеседований, сегодня правительство утвердило в должности народного депутата, главу профильного комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Романа Насирова. Представление новоназначенного руководителя коллективу ГФС состоится сегодня.