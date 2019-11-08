Дубилет просит предоставить ему госохрану

Министр Кабинета министров заявляет, что вокруг него появились две зоны напряженности.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану. Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет настолько технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинском политике. Сейчас вокруг меня вдруг появились две зоны напряженности", - отметил министр.

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Дубилет напомнил, что координирует проект по борьбе с теневым алкоголем.

"Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать. Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", - добавил он.

Министр также выразил надежду, что это явление временное.