Президент Франции хочет развития отношений со страной-агрессором Россией.

Президент Эммануэль Макрон поддерживает идею сильной Франции в сильной Европе в мультиполярном мире. Однако, пока Париж не способен быть единоличным лидером, поэтому для Макрона важно сделать ЕС серьезным внешнеполитическим и безопасным игроком.

Об этом эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Надежда Коваль рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

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По ее мнению, для этого нужно остановить процессы расширения ЕС и активизировать процессы углубления европейской интеграции, в частности в оборонной сфере.

"Здесь под каток попали Албания и Северная Македония. Усиление ЕС как военной силы неизбежно означает ослабление роли США в обороне Европы, а курс на мультиполярный мир – ослабление их политического влияния, большее внимание игрокам вроде России, Китая и Индии. Скорейшее урегулирование "украинского кризиса" (так кремлевская пропаганда называет развязанный Россией вооруженный конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма. – ред.) необходимо Макрону для быстрого развития отношений с Россией: уже заканчивается почти половина его президентского срока, нужен результат. Вот этим и определяется политика Франции в "нормандском формате": избирательный цикл-2019 (в Украине. – ред.) открыл для нее мощное окно возможностей", – говорит Надежда Коваль.