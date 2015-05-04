ГАИ будет пресекать появление каких-либо наклеек на автомобильных номерах

Об этом он заявил во время сегодняшнего совещания в МВД под председательством премьер-министра Арсения Яценюка, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Читайте такжеАваков: преступники, застрелившие двух милиционеров, обстреляли 2 мая пост ГАИ в Быковне«С сегодняшнего дня мы дадим жесткое указание всем патрулям и всем работникам ГАИ пресекать появление наклеек любого содержания, пусть даже ультрапатриотического, - заявил Арсен Аваков. Ужасным фактом было сегодняшнее преступление, когда злоумышленники скрывались на авто с номерными знаками ПТН-ПНХ, что затрудняло их оперативное задержание».

По словам министра, «к столь жестким мерам прибегли для того, чтобы под наклейками не скрывались бандиты, которые надевают форму АТОшников».

«У нас много героических парней, которые приехали с войны. И много негодяев, которые под них рядятся. Мы больше с этим мириться не будем. Надеюсь, что эту дисциплину военные и настоящие патриоты поймут», - отметил министр.

Как отметил министр, на автомобилях должна быть исключительно государственная регистрация, никаких дополнительных наклеек. МВД, учитывая приближение праздников 8 и 9 мая, переходит к очень жесткому режиму патрулирования и контроля. «В том числе и по профилактике таких бандитских групп», - заявил Арсен Аваков.

Как сообщалось, в Киеве в ночь на 4 мая в ходе преследования грабителей АЗС погибли 2 милиционера, еще 3 получили тяжелые ранения. Позже преступники были задержаны по месту их жительства. Там же правоохранители изъяли большое количество оружия, гранатомет и взрывчатку.