"Черный банкир": нардеп напомнил о темном инвестиционном прошлом Абромавичуса
Народный депутат Украины Александр Дубинский напомнил генеральному директору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу об его инвестиционном прошлом.
"По сути генеральным директором "Укроборонпрома" выбран "черный банкир", - передает слова Дубинского литовское издание lrytas.lt.
"Если взять все инвестиции Абромавичуса в украинские предприятия, то все инвестиции, которые он сделал, закончились банкротством. "Надра Банк" - банкрот. "Платинум Банк" - банкрот. "Пивденный" - банкрот. Это не бизнес. Это стервятник. Зайти в капитал, получить доступ к системе управления, посмотреть что за активы, положить банк или поучаствовать в том, чтобы его положили, а потом разграбить активы", - заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.
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Депутат напомнил, что такой же шлейф банкротов-банков тянется за бывшим министром Абромавичусом и в России. Народный избранник обратил внимание на факт того, что ряд российских банков, в которые инвестировал холдинг East Capital, на сегодня является либо проблемными, либо банкротами.
FIA bank был зарегистрированный в городе Тольятти, Россия. Абромавичус и его бизнес-партнеры контролировали 17,45% капиталов в банке. В 2016 году банк был признан банкротом. По данным регулятора, значения нормативов достаточности капитала FIA bank опустилось ниже 2%, а размер собственных средств - ниже минимального значения уставного капитала на дату государственной регистрации кредитной организации. О таких тенденциях говорят еще несколько примеров. Например, "Акибанк" со штаб-квартирой в Набережных Челнах, Республике Татарстан, где East Capital также владеет 17,92% акций. В банке спекулировали с нормативными резервами, "вымывали" денежные средства из лизинговой компании, чтобы погасить кредиты других проблемных заемщиков "Акибанка". Также происходила фальсификация финансовой отчетности и финансового состояния банка. East Capital владел также акциями азиатско-тихоокеанского банка, который был санирован регулятором "Пробизнесбанка", который был лишен лицензии.