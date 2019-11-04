"Черный банкир": нардеп напомнил о темном инвестиционном прошлом Абромавичуса

Если взять все инвестиции Айвараса Абромавичуса в украинские предприятия, то все инвестиции, которые он сделал, закончились банкротством, подчеркнул нардеп ВР Александр Дубинский.

Народный депутат Украины Александр Дубинский напомнил генеральному директору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу об его инвестиционном прошлом.

"По сути генеральным директором "Укроборонпрома" выбран "черный банкир", - передает слова Дубинского литовское издание lrytas.lt.

"Если взять все инвестиции Абромавичуса в украинские предприятия, то все инвестиции, которые он сделал, закончились банкротством. "Надра Банк" - банкрот. "Платинум Банк" - банкрот. "Пивденный" - банкрот. Это не бизнес. Это стервятник. Зайти в капитал, получить доступ к системе управления, посмотреть что за активы, положить банк или поучаствовать в том, чтобы его положили, а потом разграбить активы", - заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

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Депутат напомнил, что такой же шлейф банкротов-банков тянется за бывшим министром Абромавичусом и в России. Народный избранник обратил внимание на факт того, что ряд российских банков, в которые инвестировал холдинг East Capital, на сегодня является либо проблемными, либо банкротами.

FIA bank был зарегистрированный в городе Тольятти, Россия. Абромавичус и его бизнес-партнеры контролировали 17,45% капиталов в банке. В 2016 году банк был признан банкротом. По данным регулятора, значения нормативов достаточности капитала FIA bank опустилось ниже 2%, а размер собственных средств - ниже минимального значения уставного капитала на дату государственной регистрации кредитной организации. О таких тенденциях говорят еще несколько примеров. Например, "Акибанк" со штаб-квартирой в Набережных Челнах, Республике Татарстан, где East Capital также владеет 17,92% акций. В банке спекулировали с нормативными резервами, "вымывали" денежные средства из лизинговой компании, чтобы погасить кредиты других проблемных заемщиков "Акибанка". Также происходила фальсификация финансовой отчетности и финансового состояния банка. East Capital владел также акциями азиатско-тихоокеанского банка, который был санирован регулятором "Пробизнесбанка", который был лишен лицензии.