Украинский интерес. Саммит без иллюзий и миротворчество в ожидании нового формата



В Киеве прошел первый для украинского премьера и президента и сформированного минувшей осенью руководства Европейского Союза саммит Украина – ЕС. Его результаты сложно назвать прорывом, скорее, речь идет об осознании формата украинской евроинтеграции. Дело не только в заметной усталости Старого Света от наших проблем, а в необходимости понимания на всех уровнях, что путь Украины в Европу не будет напоминать спринтерскую дистанцию. Скорее, это будет марафон с препятствиями.

Кристаллизация отказа в безвизовом режиме, о котором украинские руководители говорили с прошлого года как о практически взятой высоте, свидетельствует не только о неэффективности коммуникаций между Киевом и Брюсселем в части демонстрации успехов украинских преобразований. Это еще и напоминание о том, что в Европейском Союзе 28 стран, у каждой из которой есть собственные интересы. И раз уж европолитики прыгнули выше головы в части введения санкций против России, то и Украине нужно быть готовой, что ее не станут баловать лишними «пряниками». По крайней время, на нынешнем этапе отношений и без демонстрации очевидных успехов

К категории пряников не относится зона свободной торговли между Украиной и ЕС, которая должна заработать 1 января 2016 года. Киев и Брюссель решили игнорировать стремление Москвы получить возможность влиять на решение этого вопроса. Этот шаг имеет весомое политическое значение, но с точки зрения экономики потребует от украинских производителей реформирования не понарошку, а от политиков – продвижения национальных интересов на европейских рынках. Еще одна особенность – украинские руководители все чаще говорят о заинтересованности в западных инвестициях, поскольку кредитование и финансовая помощь не всегда решают экономические проблемы страны.

Хотя в Совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС осуждается российская агрессия, продолжающаяся с марта 2014 года, и прозвучал подкрепленный резолюцией Европарламента призыв освободить всех без исключения украинских заложников, ЕС не спешит решать вопрос о направлении на Донбасс миротворцев. Пока предел его возможностей в этом вопросе – гражданская оценочная миссия. При этом Брюссель продолжает пристально наблюдать за ситуацией на востоке Украины.

Вашингтон не ограничился призывом вице-президента Джо Байдена к сохранению санкций против России, прозвучавшим во время конференции доноров в Киеве. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила недавнее заявление посла США в России Джона Теффта о готовности Вашингтона присоединиться к «Нормандской четверке». Как и следовало ожидать, это не был экспромт опытного дипломата, а целенаправленное стремление Штатов подключиться к урегулированию на Донбассе. В этой ситуации Украине необходимо держать ухо востро: расширение формата может принести не только ощутимую американскую помощь, но и создать соблазн у мировых лидеров решить украинские проблемы без учета интересов самой Украины.