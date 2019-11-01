В Раде произошел спор

На это жаловались депутаты от "Европейской солидарности".

В Верховной Раде произошел спор из-за отсутствия рубрики "разное" на пятничных заседаниях парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем выступлении заявила, что парламент по пятницам не рассматривает "разное", когда депутаты могут брать слово для выступления по темам, по которым хотят выразить свою позицию.

Она отметила, что регламент предусматривает это в пятницу с 13.00.

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В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков предложил продолжить сегодняшнее заседание, которое должно проходить сейчас до 14.00, до 15.00, а с 15.00 до 16.00 провести "разное".

Другие депутаты из оппозиционных фракций подчеркивали, что поскольку сегодня только утреннее заседание, то продлить его можно лишь на 15 минут - до 14.15.

В итоге предложение Разумкова было поставлено на голосование, но не нашло поддержки. За предложенное расписание работы проголосовал лишь 201 депутат из 378 зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время народные депутаты другим голосованием не поддержали отмену сегодня рубрики "разное".

Присутствующая на заседании министр финансов Оксана Маркарова призвала депутатов вернуться к повестке дня и рассмотреть правительственный проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Депутаты голосованием поддержали предложение вернуться к повестке дня, а не проводить "разное".