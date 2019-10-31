Нардеп показывал дулю во время выступления в Раде (видео)

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.

Нардеп Ярослав Дубневич (депутатская группа "За будущее") дважды показал дули во время своего выступления с трибуны парламента.

Это произошло во время обсуждения вопроса о лишении Дубневича неприкосновенности и привлечении его к ответственности, передает "Цензор.НЕТ" и публикует соответствующее видео.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, что Дубневича подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти действия повлекли убытки в размере 93 миллиона 277 тысяч гривен.

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По данным ГПУ, находясь на должности председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на основателей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбраывателей, уравнительных устройств, рамных рельсов, крестовин, контррейковых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по собственному усмотрению.

Сегодня, 31 октября, Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.