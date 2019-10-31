«НАТО на вашей стороне». О чем говорил генеральный секретарь НАТО в Верховной Раде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Украине второй день, в рамках визита в нашу страну Североатлантического совета НАТО. В прошлый раз он выступал в сессионном зале Верховной Рады еще летом 2017 года. И это было, в принципе, первое выступление Генсека НАТО в украинском парламенте. Тогда Столтенберг цитировал с трибуны стихи Тараса Шевченко: «И не все равно мне, как Украину злые люди усыпят, лукавые, и в огне ее, окраденую, разбудят. Ох, не все равно мне...», – отмечая, что: «НАТО тоже не все равно, поэтому мы и стоим с вашей страной со времени восстановления независимости». Цитирование украинских классиков закончилось громкими аплодисментами в зале парламента.

Во время нынешнего выступления в Раде Йенса Столтенберга, аплодисменты также звучали не раз.

Свою речь Генеральный секретарь НАТО начал с того, что новый президент и парламент открывают новые возможности для Украины. В том числе, возможности принимать необходимые для успешных реформ, но сложные решения: «Многие среди вас – новоизбранные, и это ваша возможность быть решительными».

Столтенберг вспомнил, что сам был депутатом парламента, поэтому понимает всю сложность этой работы. Особенно, в тяжелые для страны времена.

Он подчеркнул, что вместе с ним в Киеве сейчас находятся представители всех стран-членов Альянса (двадцать девять представителей Североатлантического совета, а также представитель Македонии, которая вскоре станет 30-м членом): «Каждая страна-член НАТО поддерживает вас. НАТО – на вашей стороне».

Также он напомнил, что незаконной аннексией Крыма Россия не только совершила тяжелый удар по Украине, но подорвала мир и стабильность во всей Европе. «НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма. Мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине и прекратить свои действия по дестабилизации на Востоке Украины. Все члены НАТО едины в своем осуждении российского поведения», – отметил он.

Генеральный секретарь НАТО считает, что обмен удерживаемыми лицами вместе с усилиями в «нормандском формате» могут привести к полному выполнению Минских соглашений. Столтенберг подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за реализацию «минска», и должна перестать поддерживать боевиков на Востоке Украины, вывести свое вооружение, чтобы ОБСЕ получило полный доступ ко всей украинской территории, а также понести ответственность за сбитый «Боинг».

Отдельно Генсек поприветствовал стремление президента Украины Владимира Зеленского найти мирный путь разрешения военного конфликта: «В течение пяти лет этот конфликт убивает людей. Более миллиона человек были вынуждены оставить свои дома, а другие не могут жить нормально. Страданиям нужно положить конец».

Кроме того, он обратил внимание, что НАТО продолжает оказывать Украине практическую поддержку. Через Комплексный пакет помощи для Украины помогает реализовывать реформы, усовершенствовать и доводить до стандартов Альянса системы командования и управления, кибербезопасности и медицинской реабилитации. Также усилена помощь ВМС Украины в Черном море.

«Но наше партнерство – это не дорога с односторонним движением. Несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства дома, Украина доказала, что является надежным и эффективным партнером НАТО, участвуя в миссиях Альянса по всему миру. И я вам за это благодарен», – подчеркнул Столтенберг.

Генсек убежден: у новоизбранного парламента есть историческая возможность изменить Украину к лучшему. «Вы сделали мощные первые шаги. Я с нетерпением ожидаю внедрения закона о нацбезопасности, который был принят в прошлом году, с парламентским контролем над ведомствами безопасности и обороны и реформой СБУ», – заявил Столтенберг, добавив, что поддерживает стремление Украины вступить в Альянс: «Двери НАТО остаются открытыми».

Также Генеральный секретарь НАТО рассказал, как накануне посетил Одессу, побывал в Национальной морской академии, которую Альянс поддерживает с начала аннексии Крыма. В частности, Североатлантический совет побывал на четырех кораблях НАТО в гавани Одессы, на которых проходят практику украинские курсанты. «Общаясь с курсантами, мы поняли, что есть огромные надежды на лучшее будущее для Украины. И мы разделяем общие ценности, любовь к демократии, уважение к правам человека и верховенству права», – добавил он.

В своем втором выступлении перед народными депутатами Украины Столтенберг, как и два года назад, процитировал Тараса Шевченко: «Страшно упасть в кандалы и умирать в неволе, но хуже – спать, спать и спать на воле».

Последними словами Генерального секретаря НАТО в Раде были слова о свободе, как обязанности действовать не только в собственных интересах, а в интересах всех людей. Поэтому он призвал нардепов, несмотря на их партийную принадлежность, работать ради всех украинских граждан. А НАТО будет рядом.

Ирина Шевченко